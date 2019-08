"Štelmahers nedod atlaides spēlētājiem!" Timma par izlases jauno galveno treneri

Timma Štelmahera vadībā jau spēlējis "Ventspils" komandā, kuru pārstāvēja no 2012. līdz 2014.gadam.

"Izcīnījām čempiontitulus Latvijā un Baltijā. Viņš man daudz ko iemācījis un esmu no Roberta daudz ieguvis. Viņš bija viens no pirmajiem, kurš mani iestūma vīriešu basketbolā un palīdzēja saprast, kā viss notiek un kam jābūt gatavam. Par Robertu varu pateikt tikai to labāko," pauda Timma.