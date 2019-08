Rīgas domes Satiksmes departaments konstatējis vismaz 18 lietus laikā applūstošas ielas

"Lai kaut nedaudz uzlabotu brauktuvju stāvokli lietavu laikā, ikdienas ielu uzturēšanas ietvaros patlaban jau ir uzsākti remontdarbi Čiekurkalna 1. līnijā zem Vairoga pārvada, kur plānots veikt infiltrācijas lauka ierīkošanu zem pārvada, kas uzņems ja ne visu, tad vismaz lielāko daļu lietus ūdens no brauktuves. Tāpat uzsākti darbi Viestura prospektā, kur plānots izveidot ievalces," norāda Dimante.

Kā ziņots, lietavu laikā regulāri applūst vairākas Rīgas ielas, kas regulāri rada arī virkni sūdzību no iedzīvotājiem.

Tāpat peļķes veidojas tādēļ, ka vairums no lietus ūdens kanalizācijas tīkliem ir būvēti pagājušā gadsimta 70.-80.gados, izmantojot sliktas kvalitātes cauruļvadus un būvdarbus veicot nepietiekošā vai pat zemā kvalitātē. "Līdz ar to lietus kanalizācijas tīkls ir novecojis, neatbilst mūsdienu prasībām un ir nepieciešams to atjaunot," sacīja Reinbahs.