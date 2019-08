"Liverpool" un Lionas "Olympique" ar uzvarām iesāk jauno sezonu vietējos čempionātos

Mača piektajā minūtē pēc izpildīta stūra sitiena, soda laukumā visaugstāk uzlēca Usmans Dembelē, kurš no tuvas distances, sitot ar galvu bumbu ieraidīja vārtos. Tikmēr 25 minūtes vēlāk "Monaco" vienība palika mazākumā, jo it kā nedzirdējis svilpi, pieredzējušais spāņu pussargs Fransesks Favregass pārkāpa noteikumus pret oponentu, saņemot sarkano kartīti. Jau pēc sešām minūtēm ar tālšāvienu to izmantoja Memfiss Depajs, panākot 2:0, bet desmit minūtes līdz fināla svilpei Likass Tusārs rezultātu palielināja līdz 3:0, ar tādu rezultātu arī noslēdzoties spēlei.