"Jelgava" izcīna uzvaru pret "Mettu"

Jau pašā mača sākumā "Metta" futbolisti centās atklāt spēles rezultātu ar sitienu no vairāk nekā 20 metru atzīmes, tomēr Vladislavs Kurakins bija vietā. Desmitajā minūtē ar bīstamu situāciju jau atbildēja mājinieki, kad tukšos vārtus glāba Tamirlans Džamalutdinovs, bet atkārtoto sitienu atsita Dāvis Ošs. Tikmēr mača 21.minūtē rezultātu ar sitienu kreisajā, apakšējā vārtu stūrī atklāja Voitinovs, panākot 1:0 jelgavnieku labā. Galvaspilsētas komanda minūti vēlāk atbildēja ar diviem bīstamiem uzbrukumiem, no kuriem otrajā bumba lidoja jau tukšos vārtus, bet mājinieku aizsargs to uz pašas līnijas atsita, nosargājot vārtus neskartus. 31.minūtē viesiem bija iespēja izpildīt brīvsitienu no aptuveni 18 metru atzīmes, tomēr sistā bumba lidoja nedaudz virs vārtu pārliktņa. Atlikušajā minūtēs abas komandas apmainījās ar pāris uzbrukumiem, tomēr puslaiks noslēdzās ar rezultātu 1:0.