Ārsti brīdina par "vagīnas tvaicēšanas" iespējamo kaitējumu

Kanādas medicīnas žurnālā "Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada" publicēts kādas 62 gadus vecas sievietes gadījuma analīze. Viņa cietusi no iegurņa prolapsa un cerējusi, ka tvaicēšanas procedūra palīdzēs izvairīties no operācijas. Metodi sievietei bija ieteikusi kāda ķīniešu sieviete.