Latvijas pludmales volejbolistu duelī Polijā uzvar un pusfinālā iekļūst Šmēdiņš/Regža

Šmēdiņš/Regža iepriekš C apakšgrupā ar 0-2 (17:21, 14:21) piekāpās sacensību 11.numuram Jakobam Vindišam un Samuelam Kotafavam no Itālijas, bet ar 2-0 (22:20, 21:13) vinnēja turnīrā ar 14.numuru izliktos Botonu Olahu un Benci Štreli no Ungārijas, savā apakšgrupā ierindojoties trešajā vietā. Tāpēc izslēgšanas turnīru latvieši sāka jau pirmajā kārtā, kurā ar 2-0 (21:17, 21:16) pārspēja sacensību galvenos favorītus Koiči Nišimuru un Daisuki Šibatu no Japānas.