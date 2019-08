Latvijas teritorijā plānots organizēt divas vērienīgas starptautiskas militārās mācības

No 23. septembra līdz 6. oktobrim Latvijas teritorijā plānots organizēt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējās militārās mācības "Sudraba bulta".

Tajās plāno piedalīties bruņoto spēku vienības no Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Latvijā dislocētās Kanādas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas. Mācības tiek rīkotas, lai pilnveidotu sadarbību starp NBS vienībām un starptautiskajiem partneriem.

Savukārt no 28. oktobra līdz 10. novembrim Latvijā plānots organizēt NBS un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējās militārās mācības "Furious Axe". Tās būs bataljona kaujas grupas līmeņa taktiskās lauka mācības, kurās plāno piedalīties bruņoto spēku vienības no Latvijas, Igaunijas, kā arī no Igaunijā dislocētās Lielbritānijas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas.