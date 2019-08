Zinātnieki atklājuši, kas jādara, lai kaijas pludmalē nevarētu nozagt līdzpaņemto ēdienu

Bieži kaijas ir tie putni, kurus visticamāk neviens nevēlas satikt sauļojoties pludmalē vai ēdot mola krastā. Pludmalēs kaijas bieži nolaupa ēdienu, ar ko cilvēks mielojas, taču zinātnieki atklājuši, ka uz kaijām ir pārspīlēti jāskatās virsū, lai tās atvairītu, vēsta zinātniskais žurnāls "Royal Society for the Protection of Birds".