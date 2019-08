Vecsaules pamatskolas bijušo grāmatvedi notiesā par 71 432 eiro piesavināšanos

Grāmatvede no 2011. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. martam piesavinājusies Bauskas novada pašvaldības naudu 71 432 eiro, ko iztērējusi savām vajadzībām. Sākumā Ķēniņa piesavinājusies naudu skaidrā no summas, ko izņēmusi no skolas bankas konta un kuru vajadzējis iemaksāt skolas kasē - vai nu visu, vai daļu. Arī laiku sākusi pārskaitīt naudu arī uz savu algas kontu.