Ostapenko kāpums WTA rangā par septiņām pozīcijām

Savukārt ranga līderes godu pārņēmusi japāniete Naomi Osaka, kura par nepilniem 200 punktiem apsteidz šī gada Francijas atklātā čempionāta uzvarētāju no Austrālijas Ešliju Bārtiju. No trešās līdz septītajai vietai izmaiņu nav. Labāko trijnieku noslēdz čehiete Karolīna Pliškova, tālāk seko rumāniete Simona Halepa un Kiki Bertensa no Nīderlandes, kamēr sesto un septīto pozīciju attiecīgi sadala Petra Kvitova no Čehijas un ukrainiete Jeļina Svitoļina. Divu vietu kāpumu veikusi Serēna Viljamsa no ASV, bet viņas tautiete Sloeina Stīvensa atkāpusies par divām pozīcijām, noslēdzot labāko desmitu. Starp abām amerikānietēm devītajā vietā aizvien atrodama Arina Sabaļenka no Baltkrievijas.