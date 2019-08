Sēdēja virtuvē un ēda - dzīvoklī ieklīdis svešinieks Siguldā pārbiedē deviņus gadus vecu meiteni

Skolniece nobijās, ieraugot virtuvē sēžam nepazīstamu vīrieti. Svešinieks kāri ēdis ceptu olu un sieru, ko pats bija izņēmis no ledusskapja. Viņš tik ļoti bija aizrāvies ar ēšanu, ka meiteni pat nepamanīja.

Pārbaudot viņa identitāti, noskaidrots, ka viņš dzimis 1957. gadā. Pēdējo gadu laikā viņš nav nonācis policijas redzeslokā. Tomēr jāpiemin, ka vīrietim nav deklarētas dzīvesvietas. Pašreizējā informācija liecina, ka no dzīvokļa nav pazudušas citas mantas.

VP aicina iedzīvotājus vienmēr parūpēties par sava mājokļa un tuvinieku drošību, aizslēdzot dzīvokļa durvis, un atgādināt to izdarīt arī saviem bērniem! Liels skaits zādzību no mājokļiem notiek, brīvi piekļūstot, jo iemītnieki aizmirsuši aizslēgt durvis un aizvērt logus, dodoties prom vai nav to izdarījuši atrodoties mājās.