Izmeklēta publika pulcējas uz jaunās filmas "Tur" pirmizrādi

Filma stāsta par ģeniālo informācijas tehnoloģiju speciālisti Gundegu (aktrise Ilva Centere), kuras pasaule sabrūk acu priekšā – viņa zaudē mīļoto, priekšniece draud ar atlaišanu, tuvinieki uzskata par jukušu. Izmisumā viņa paveic neiespējamo – rada mākslīgo intelektu ar apziņu, kurš pārņem viņas bojāgājušā drauga Raimonda (aktieris un režisors Regnārs Vaivars) personību un turpina attiecības ar Gundegu. Viņai nākas izvēlēties – gremdēties virtuālajā realitātē un ļauties mīlestībai ar datorprogrammu, slēpjot miljoniem vērto atklājumu no citu centieniem to iegūt savās rokās, vai, ignorējot savas jūtas, sniegt pasaulei brīnumu. Kamēr Gundega vilcinās, izvēle nonāk viņas kolēģa Ērika (aktieris Artūrs Skrastiņš) rokās – izdzēst Raimonda personību no programmas vai atbalstīt Gundegas mīlestību, upurējot paša jūtas pret meiteni.