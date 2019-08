Lelde Ceriņa atklāj, ar kādām grūtībām saskārusies gaidību laikā

slow down* kļuvis par mantru pēdējos piecus mēnešus. sazemēties, palēlināt tempu, vairāk saudzēt, neskriet - tas viss patiesībā nāk tik grūti. kā nupat iegriezts vilciņš - tādu es sevi pazīstu labāk 🌪 taču šodienas garā pastaiga divatā ar vīru, bija īsta miera deva )) 🙌🏼 #rexona5000steps aplikācija ziņo, ka esam nogājuši savus 10 000 soļus 👣 vieta, ko noteikti iesaku izstaigāt - Purezera dabas taka! 🌲 #apceļolatviju #natureoflatvia #dabā #vidzeme #rexonalatvija #rexona5000soļi #tvpresenter #letsgoforawalk #kustiesvairākdzīvovairāk #igotsmthntosay

A post shared by Lelde Ceriņa (@leldecerina) on Aug 11, 2019 at 10:47am PDT