Influencere Maija Armaņeva dalās ar iespaidīgiem kadriem no atpūtas Ņujorkā

Sāku domāt, ka @citibike būtu jāsāk maksāt par maniem ierakstiem un storijiem 😂 Bet ja nopietni - es nespēju iedomāties labāku veidu, kā pēc iespējas vairāk (gan attālumu ziņā, gan pārredzamības ziņā) apskatīt Ņujorku! Nu varbūt tikai ar helikopteri, bet viens īss lidojums izmaksās 170$ vienai personai, bet domāju tas būtu to vērts! Vakar ap 17:00 iekļuvām pašā sastrēgumu epicentrā un atzīšos - pat es sajutos ne visai komfortabli (es tā - diplomātiski izsakoties). Braucot ar Uber tāpat nāktos stāvēt milzu sastrēgumos, uz metro mani nevelk (it īpaši stundā, kad lielākā daļa beidz darbu), tādēļ atkal paliek ritenis 😄 Var nomāt arī citus riteņus, kas nav Citibike un tie nav jāatgriež dokā ik pēc 30min, bet mēs kā iesākām ar šiem, tā arī palikām. Labā ziņa, ka doki ir VISUR. Vakar aizminām līdz Soho, kas skaitās viens no foršākajiem shopping rajoniem. Bet ne tikai dēļ veikaliem vērts uz šejieni atbraukt, te nav tās burzmas, ir jauki restorāniņi un mārketi, vintage veikali un jauno dizaineri stendi un neliels China town kvartāls. Braucot no Times Square puses, pabraucot garām ‘gludekļa mājai’ (aiz bildes ir video), izbraucot cauri parkam (galvenā bilde), aiz kura atrodas Ņujorkas Universitāte, mēs beidzot iebraucām Soho. Tur es piepildīju savu sapni! Es aizbraucu uz galveno ofisu pie vienas Social Media Marketing aģentūras, ar kuru līdz šim sarakstījāmies tikai e-pastos, un pieklauvēju pie durvīm, un teicu: ‘Neticēsiet, bet es pie jums lidoju no Eiropas un tad braucu ar riteni no Centrālparka!’ Viņi novērtēja 😄 Tā es dabūju iepazīties ar viņiem personīgi, jo nav nekā svarīgāka biznesa vidē par privātu iepazīšanos. Ne velti saka, ka Ņujorkā viss ir iespējams!

