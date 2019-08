Citu trenēšana lieliski disciplinē arī sevi. Treneris ir piemērs citiem, to atzīst arī Klintsons. "Lai būtu formā ir jāvingro. Ja esi treneris, tad nedrīksti palaisties. Protams, tas ļoti disciplinē pašu un dod papildus stimulu."

Profesionālais sports ir ļoti nežēlīgs, taču liela daļa neizprot to, ko sportisti savā dzīvē ir ziedojuši. Sporta treneris ļoti augstu vērtē un ciena profesionālos atlētus. "Profesionālajā sportā veselība tiek bojāta ļoti. Patiesībā ar profesionālo sportu nodarbojas ļoti maza sabiedrības daļa. Pārējie sēž pie televīzijas ekrāniem un vērtē. Profesionālajā sportā likmes ir augstas, taču tas ir viņu darbs. Visu cieņu viņiem!"

Sporta treneris arī atzina, ka katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, jo ne visi panes to, ko cits varbūt spēj. "Dietologi un sporta ārsti paši strīdās savā starpā, ko cilvēkam ieteicams ēst, lai viņš justos labāk. Komandu ārstiem vispār ir smags darbs, jo, iespējams, ka viens nevar panest konkrētus produktus."

Klintsons atklājis savus novērojumus, kurus veicis ikdienā. "Lielākai daļai cilvēku ir muguras problēmas. To rezultātā veidojas neliels vēderiņš un, iespējams, otrā tipa diabēts. Ir nepieciešams atteikties no "fast food" ēdieniem. Nevis tā drusku, bet konkrēti. Es rekomendēju maksimāli atteikties arī no ogļhidrātiem."