"PNB bankas" ietekme uz tautsaimniecību esot nebūtiska, tomēr vairākas pašvaldības izteikušas bažas par radušos situāciju

Ministrijā norādīja, ka šā gada sākumā "PNB banka" bija sestā lielākā banka Latvijā pēc aktīvu apmēra, tās tirgus daļai veidojot 3%. Tāpat ministrijā piebilda, ka Latvijā četras lielākās bankas veido turpat 90% no visiem banku aktīviem, tādējādi "PNB banka" ir relatīvi maza Latvijas banku sistēmā, un tās tiešā ietekme uz tautsaimniecību ir nebūtiska.

Ministrijā atzīmēja, ka "PNB banka" 2017. gadā mainīja darbības modeli un koncentrējās uz Latvijas klientu segmentu. 2018. gadā bankas kredītportfelis samazinājās par 34,4 miljoniem eiro, bet nodarbināto skaits saruka no 630 2017.gadā līdz 523 šogad pirmajā pusgadā. Pēc reformas, banka uzrādīja nelielu peļņu 2018. gadā.

FM arī norādīja, ka līdz šim bankas pamatdarbība bija saistīta ar ieguldījumiem dažādos fondos, kas veidoja 33% no bankas aktīviem, kā arī ar uzņēmumu kreditēšanu, kas veidoja 18% no bankas aktīviem, kamēr privātpersonām izsniegto kredītu īpatsvars bija neliels - aptuveni 6% no aktīviem.