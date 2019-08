Riteņbraucējam Liepiņam augstā septītā vieta Norvēģijas ziemeļu tūres otrajā posmā

Latvijas šosejas riteņbraucējs Emīls Liepiņš no profesionālās kontinentālās vienības "Wallonie-Bruxelles" piektdien izcīnīja septīto vietu Norvēģijā notiekošā daudzdienu velobrauciena "Arctic Race of Norway" (UCI 2.HC) otrajā posmā, kamēr Krists Neilands no "Israel Cycling Academy" pēc šī etapa ir septītais kopvērtējumā.