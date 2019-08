Latvijā kases aparātu reformā ievērojams progress

No pusgadā veiktajām 60 padziļinātajām pārbaudēm VID problēmas konstatējis 18 gadījumos - visos lietoti vecie kases aparāti. Tikmēr ar nomainītajām iekārtām dienests nav konstatējis nevienu iejaukšanās gadījumu, pavēstīja VID eksperte.

"Tie ir tie čeki, ko izdevuši tie negodprātīgie tirgotāji. Un paldies tiešām tiem, kas neskatoties uz to, ka viņiem nav iespēja piedalīties loterijā, tomēr atrada veidu, kā to čeku mums iesniegt. Vairāki desmiti tādu čeku atsūtīti, kur saskatāmas krāpnieciskas pazīmes to izdevējiem," LNT Ziņām atklāja Bindemane. VID cer, ka līdz gada beigām tiks nomainīti 96% kases iekārtu.