Kadetu izlases galvenais treneris: Viens no mūsu trumpjiem bija 12 spēlētāju rotācija

Latvijas U-16 puišu basketbola izlase sestdien Itālijas pilsētā Udīnē Eiropas kadetu čempionāta cīņā par 13.vietu ar rezultātu 79:67 pārspēja vienaudžus no Vācijas un spēlēs elites divīzijā arī nākamgad.

"Jūtams, ka spēlētāji turnīra laikā auguši. Centās spēlēt disciplinēti, svarīgākajos mačos cīnījās kā komanda. Ja tā būtu sākuši, viss turnīrs varēja būt veiksmīgāks. Kaut gan bija izlases, kas labi sāka čempionātu, bet tā laikā "nosēdās". Viens no mūsu trumpjiem bija 12 spēlētāju rotācija, kas palīdzēja saglabāt spēkus izšķirošajām cīņām. Nebijām atkarīgi no vienas vai divām "zvaigznēm". Vieniem spēle gāja no rokas vakar, citiem labāk veicās šodien," stāsta Galvanovskis.