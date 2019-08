Izbraucis ar kajaku no Kolkas uz Roņa salu. Bezvēsts pazudis pieredzējis laivotājs Aigis Auders

Pieredzējis laivotājs Aigis Auders piektdien, 16. augustā, no rīta ap plkst. 8.00 ar kajaku izbraucis no Kolkas uz Roņu salu, bet līdz pat šim brīdim no nav devis ziņu par savu atrašanās vietu, vēsta organizācijas "Bezvests.lv" sociālajā tīklā "Facebook" ievietotā informācija.