Mūrniece publicē vaļsirdīgas pārdomas par attiecībām

"Cik bieži cilvēki domā, ka otrs viņam pieder. Nesaprotot, ka viens otram doti, lai būtu līdzās, ne sapīti. Cik bieži cilvēki domā, ka otram jādomā tāpat kā viņš un otra paša brīvība ir mazsvarīga. Cik bieži cilvēki grib pakļaut otru, ne atbalstīt. Cik bieži tikai ņem un negrib dot. Sargājam tos, kas atnākuši, lai celtu, dotu, pasargātu. Un dodam to pašu pretī ar uzviju," vietnē "Facebook" raksta Mūrniece.

Atgādinām, ka šobrīd viena no aprunātākajām tēmām presē, ir Mūrnieces un skaistumkonkursu rīkotājas Kristīnes Lindenblates strīds - 5. augustā Mūrniece publiski nāca klajā ar paziņojumu, ka skaistumkonkursa "Miss & Mrs. Top of the World" rīkotāja viņai nav atmaksājusi 3000 eiro par izmitināšanas pakalpojumiem. Pati Lindenblate noraida šīs runas, apgalvojot, ka Mūrniecei neesot parādā neviena centa.