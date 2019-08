Krāslavā nosistais vīrietis: Veselības inspekcija veiks pārbaudi saistībā ar medicīniskās palīdzības sniegšanu

Pēc tobrīd likumsargu rīcībā esošās informācijas, persona ievietota atskurbšanai slimnīcas narkoloģijas nodaļā. 22. jūlijā VP Krāslavas iecirknis ieguva informāciju, ka mediķi jau 20. jūlija vakarā vīrietim konstatējuši smagus miesas bojājumus, bet par to uzreiz nebija informējuši policiju. 24. jūlijā 1990. gada dzimušais vīrietis, nenākot pie samaņas, slimnīcā mira.

Turpinot izmeklēšanu, policisti ieguva informācija, kas liecina, ka naktī no 19. uz 20. jūliju, netālu no vietējās izklaides vietas, starp divām jauniešu kompānijām bija izcelies konflikts. Jaunieši, kas tobrīd, visticamāk, atradās alkoholisko dzērienu ietekmē, ilglaicīgi konfliktējuši savā starpā, līdz brīdim, kad no pirmās kompānijas uz vietas bija palicis tikai 1990. gadā dzimušais vīrietis kopā ar vēl vienu personu.