Basketbola treneris Blats cieš no primāri progresējošas multiplās sklerozes

"Man ir lieliski ārsti, treneri, fizioterapeiti un kluba vadība, kas pieņem manu slimību un palīdz to pārvarēt. Par ko es varētu sūdzēties? Absolūti par neko. Tā ir enerģijas izšķiešana. Ja es prasu no basketbolistiem un personāla rādīt savu labāko sniegumu, man ir jāprasa tas pats arī no sevis," raksta Blats.