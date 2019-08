Britu pētnieki paziņo, ka Krievijas karavīri pirms pieciem gadiem piedalījās kaujās Ukrainā

"Forensic Architecture" publiskotā video teikts, ka Eiropas Cilvēktiesību aizstāvības centrs (EHRAC) uzticējis pētniekiem no brīvi pieejamiem avotiem apkopot visas liecības par Krievijas militāro klātbūtni reģionā.

Pētnieki apgalvo, ka 2014. gada 3. septembrī pēc kaujām, militāro spēkratu kolonna bija redzama desmit kilometrus uz dienvidiem no Ilovaiskas. Turklāt brīvi pieejamos avotos atklāti jaunas militārās tehnikas vienības un armijas nometnes, savukārt augusta beigās no Krievijas robežas puses uzņemtos attēlos redzama kolonnas attālināšanās no Ukrainas.