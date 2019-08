Eksperti: Astravjecas AES elektroenerģija kļuvusi par pārbaudījumu Baltijas valstu solidaritātei

No otras puses, viņš atzinis, ka situācija nav vienkārša. "Ja tas viss ir patiesība, tad no solidaritātes viedokļa situācija neizskatās labi, jo Lietuva centās pārliecināt Latviju un Igauniju izslēgt no importa Baltkrievijas elektroenerģiju, kas nākotnē daļēji varētu būt ražota Astravjecā. Bet elektroniem, kā zināms, nav pielikta ražotāja vai ražotājvalsts etiķete, tātad būtībā, pārtraucot importu no Baltkrievijas, bet importējot no Krievijas, tas var izrādīties tranzīts no Baltkrievijas, kas plūst caur Latviju uz Lietuvu," norādījis Āboltiņš.