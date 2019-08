Noslēpumainais militārā poligona kodolnegadījums: kopumā četras Krievijas novērojumu stacijas pārtraukušas datu pārraidi

Savukārt "The Wall Street Journal" rīcībā esoša informācija liecina, ka datu pārraidi pārtraukušas arī stacijas Bilibinā un Zaļesovā.

"The Wall Street Journal" vēsta, ka novērojumu stacijas ir daļa no starptautiska tīkla. To veido simtiem staciju, kas novēro seismiskās svārstības, skaņas vibrācijas un citas izmaiņas, kas saistītas ar kodolizmēģinājumiem.