Kivičs un Skulme aicina fanus iesūtīt selfijus no vannas

Mīļie draugi! Mēs ar Lieni gribam uztaisīt mūzikas video dziesmai "Vanna", un mums vajag Jūsu palīdzību. Ja gribat būt klipā, uztaisiet selfiju vannā, bildi atsūtiet instas vēstulē, vai, VĒL LABĀK, kā Jūs dziedat "Vannas" piedziedājumu vannā. Lūdzu piedalieties, un pēc kādas nedēļas mēs feisbuka laivā jeb tiešraidē izlozēsim to cilvēku, kurš laimès mūsu privātu uzstāšanos pie sevis mājas ballītē pilnīgi bez maksas !

