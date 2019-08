Iepazīsti komandas: Kuras izlases ir favorītes apakšgrupās?

A apakšgrupa

Ķīnas izlases sastāvā pulcināti visi spēlētāji no vietējā čempionāta.

B apakšgrupa

K kvalifikācijas grupā komanda ieņēma otro vietu, atpaliekot vien no Francijas. 12 spēlēs krievi spēja izcīnīt 8 uzvaras. Komandas līderis bija Aleksejs Šveds, kurš traumas deļ šajā kausa izcīņā nepiedalīsies.

Korejas izkļūšana no grupas būtu viens no lielākajiem pārsteigumiem šajā pasaules kausa izcīņā.

C apakšgrupa

C grupa tiek raksturota kā grupa, kurā ir viens izteikts favorīts (Spānija), savukārt pārejās trīs komandas savā starpā sadalīs vietu tālākā turnīra posmā. Irāna, Tunisija un Puertoriko - kurai no komandām izdosies izkļūt no grupas?