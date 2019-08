Ja rīdzinieki gribēs šķirot atkritumus, viņiem no "Tīrīgas" būs jānomā atsevišķi konteineri

Rīgas domes vadība līdz šim vairākkārt ir apgalvojusi, ka jaunā atkritumu izvešanas modeļa ieviešana galvaspilsētā došot lielākas iespējas iedzīvotājiem šķirot atkritumus, tādējādi samazinot gan to izvešanas apjomu, gan maksu.

Deputāte Ieva Holma (VL-TB/LNNK) pastāstīja, ka no AS "Tīrīga" informatīvajiem materiāliem uzzinājusi, - ja iedzīvotāji gribēs šķirot atkritumus, viņiem būs jānomā tam speciāli paredzēti konteineri.

"Kas tieši mani motivēs šķirot, ja reiz man par to jāmaksā? Sanāk, ka būs lētāk samest visu vienā konteinerā un nemaksāt neko papildus," pauda Holma.

Advokāts Edgars Atlācis, kurš bija viens no jautājuma ziņotājiem, domniekiem centās skaidrot, ka šķirošanas gadījumā iedzīvotājiem nebūs jāmaksā par sašķiroto konteineru izvešanu un tādā veidā samazināšoties arī kopējās izmaksas.

"Jums nāksies maksāt par neizšķirotajiem atkritumiem, bet, lai samazinātu nešķiroto atkritumu apjomu, jūs varēsiet izņemt kartonu, pudeles un citas lietas, kas uzreiz samazinās to apjomu un arī maksu," atrunājās Atlācis, norādos, ka sašķirotie atkritumi samazinās neizšķiroto atkritumu izvešanas biežumu, tādējādi mazāka būs arī apsaimniekošanas maksa.

Kā ziņots, VARAM jūlija vidū Rīgas domei lūdza paskaidrot plānoto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un iesniegt noslēgtā līguma kopiju starp pašvaldību un izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju AS "Tīrīga", lai izvērtētu tā atbilstību normatīvajiem aktiem, aģentūru LETA informēja ministrijā.

Ministrija secināja, ka pirms iedzīvotāji aicināti pārslēgt līgumu ar jauno atkritumu apsaimniekotāju "Tīrīga", pašvaldība nav aktualizējusi vai izdevusi jaunus saistošos noteikumus, kas saskaņoti ar VARAM. Saistošajiem noteikumiem ir jābūt vērstiem uz to, lai iedzīvotājus nodrošinātu ar vienlīdzīgiem pakalpojumiem, to skaitā, ar atbalstītu iespēju iesaistīties atkritumu šķirošanā to rašanās vietā.