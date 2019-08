"Ajax" UEFA ČL kvalifikācijas pēdējā kārtā desmit vīru sastāvā noturas pret APOEL

Trešdienas vakarā UEFA Čempionu līgas pēdējā jeb "paly off" kvalifikācijas kārtā tiksies Horvātijas vienība Zagrebas "Dinamo" un Norvēģijas čempioni Tronheimas "Rosenborg", tāpat pirmo cīņu aizvadīs debitanti "Krasnodar" no Krievijas un Pirejas "Olympiakos" no Grieķijas. Tikmēr pēdējā duelī tiksies Belgradas "Crvena Zvezda" no Serbijas un Šveices čempioni Bernes "Young Boys".