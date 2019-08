Izjūkot sarunām ar "Sony", "Marvel" filmas var zaudēt slaveno Zirnekļcilvēku

"Marvel" filmas globālajā tirgū nopelnījušas 22 miljardus dolāru, bet britu aktiera Toma Holanda atveidotais Zirnekļcilvēks kļuvis par vienu no centrālajiem varoņiem visienesīgākajā filmu franšīzē kino vēsturē.

Foto: "Spiderman: Far From Home" jeb "Zirnekļcilvēks: Tālu no mājām" pirmizrāde Holivudā