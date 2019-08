Indra Salceviča atklāti par cīņu psoriāzi: "Tā ir viena no trakākajām imūnsistēmas saslimšanām pasaulē!"

“Šim ierakstam es briedu jau sen. Jo man tās "gruzonīgās" lietas ne pārāk pie sirds. Jo nav jau nemaz tik traki! Manuprāt, psoriāze ir viena no trakākajām imūnsistēmas saslimšanām pasaulē.

Katru dienu Tu ej gulēt tīros palagos un celies pilnos ar psoriāzes ādas zvīņām. Viesnīcās Tu celies un pārbaudi, vai Tavas muguras pleķi nav atstājuši asins pēdas, un ķeries pie L.O.C. “Amway” salvetēm, kas ir vienīgais glābiņš no kauna. Katru vakaru tu slauki māju, jo dienas laikā tu esi sabirdinājis to ar ādas plēksnēm. Tā pamatīgi iztīra tavu maku. Lai arī ir daudzi medikamenti, kas ir valsts supsidēti, tomēr ķermeni kopjošām lietām tu tērē kaudzi naudas. It sevišķi tādos gadījumos kā man, kad psoriāze skar ķermeņa lielākos apjomus. Tu katru dienu ej vannā, jo tas mīkstina plēksnes un mazina niezi. Nevaru iedomāties, cik izmaksā šampūni tiem, kuriem psoriāze koncentrējas tieši galvā. [..] Es ilgus gadus nēsāju čolku, jo psoriāze bija skārusi matu augšanas līniju.