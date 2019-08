Skaisti, bet bīstami! Kādi apģērba gabali ir kaitīgi sievietes veselībai?

Apakšveļa

Ikdienā nēsājamā apakšveļa varot būt gan no kokvilnas, gan zīda - svarīgākais, lai izvēlētais audums labi elpotu un laistu cauri mitrumu, kas palīdzēs izvairīties no "siltumnīcas efekta", kurš radot labvēlīgu vidi dažādām baktērijām. Šis ieteikums esot īpaši aktuāls sievietēm, kurām ir ginekoloģiskas dabas saslimšanas.

Eksperte stāsta, ka nevajag uzreiz attiekties no krūšturiem ar cieta materiāla karkasu, taču katrai sievietei esot ļoti svarīgi atrast tādu krūšturi, kas nespiež. Ja krūšturis esot par mazu, pastāvot risks nospiest limfmezglus, kas varot novest pie lēruma veselības problēmu, kuras var nākties ārstēt vēl ļoti ilgu laiku. Lai arī pārāk ciešs krūšturis varot izraisīt dažādas komplikācijas, Natālija Zubareva stāstījusi, ka pilnīga atteikšanās no šī apģērba gabala varot atstāt paliekošas estētiskas sekas, kuras varētu nepatikt vairumam daiļā dzimuma pārstāvju.

Ikdienā sievietēm vajadzētu pēc atnākšanas mājās pārvilkt apakšveļu un staigāt brīvā, elpojošā apģērbā. Eksperte ieteikusi izvairīties no sintētiskiem audumiem arī dodoties pie miera - sievietēm vislabāk esot gulēt no dabīgiem materiāliem veidotā gultasveļā pilnīgi kailām. Ja tas kādu iemeslu dēļ dāmai nav pieņemams, Natālija Zubareva iesakot uzvilkt vieglu kokvilnas kreklu, taču atteikties no apakšveļas.