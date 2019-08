Pelna tūkstošus, ir mājas, mašīnas, bet alimentos maksā 119 eiro. Kā rīkoties vientuļajiem vecākiem?

Raidījuma gaitā tika meklētas atbildes uz vairākiem aktuāliem jautājumiem - cik nodrošināti ir bērni, kurus audzina viens no vecākiem? Cik izplatīta ir izvairīšanās no uzturlīdzekļu maksāšanas? Ko tas nodara ģimenei, kurā aug bērns? Kā šī problēma tiek risināta valsts līmenī?

Statistika liecina, ka teju puse laulību Latvijā tiek šķirtas, līdz ar to tas ietekmē arī neskaitāmus bērnus. Kā norādīja Uzturlīdzekļu garantijas fonda (UGF) administrācijas direktors Edgars Līcītis, "uzturlīdzekļi no valsts tiek maksāti 10 procentiem [bērnu]. Līdz ar to - mēs varam pieņemt, ka 90 procentos gadījumu bērniem uzturlīdzekļi tiek nodrošināti bez valsts starpniecības."