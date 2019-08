Vīrietis Ogrē meklējis palīdzību pie policijas iecirkņa durvīm, bet to nav saņēmis un kritis uzbrucēju rokās

"Es no viņiem veiksmīgi tiku vaļā, iegāju kafejnīcā, paēdu, pasūtīju arī iedzert. Tad viņi ienāca iekšā. Viens no viņiem vienkārši apsēdās pie mana galdiņa, sāka ēst no mana šķīvja. Tad mēs sākām grūstīties. Izejot ārā, viņš izvilka tādu kā mačeti un nazi," stāsta vīrietis.