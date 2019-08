"Uzskatām, ka riski ir zemi." PVO pagaidām neredz pamatu satraukumam par mikroplastmasas līmeni dzeramajā ūdenī

Ziņojumā uzsvērts, ka neatkarīgi no mikroplastmasas dzeramajā ūdenī radītā apdraudējuma cilvēka veselībai, "politikas veidotājiem un sabiedrībai ir jāveic pasākumi, lai uzlabotu plastmasas pārvaldību un iespēju robežās samazinātu plastmasas izmantošanu".

Eksperti ieteikuši notekūdeņu attīrīšanu, piemēram, filtrēšanu, jo tā no ūdens var attīrīt vairāk nekā 90% mikroplastmasas.

PVO norādīja, ka no tā būtu dubults ieguvums, jo risinātu arī fekāli piesārņota ūdens problēmu, attīrot to no patogēniem organismiem un ķimikālijām, kas var izraisīt letālās ar caureju saistītās slimības.