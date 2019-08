T.Šmēdiņš/Regža tomēr spēlēs Jūrmalas posma pamatturnīrā

Toms Šmēdiņš/Haralds Regža, kuri kvalifikācijā bija izlikti ar piekto numuru un no pirmās kārtas bija brīvi, otrajā kārtā pret kvalifikācijas 21.numuru Timo Anderu Lehmusu/Mertu Tammearu no Igaunijas zaudēja ar 1-2 (15:21, 21:17, 16:18) un no turnīra tobrīd izstājās.