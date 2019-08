"Apollo Kino" jūlijā sasniedzis rekordlielu apmeklētāju skaitu

“Skatītāju izvēli pamato ne tikai to intereses, bet arī nozarē pieejamo filmu klāsts. Šogad iznākušas ļoti daudz asa sižeta filmas, to skaitā “Zirnekļcilvēks: Tālu no mājām”, “Vīri melnā: Globālie draudi”, “Atriebēji: Noslēgums”. No animācijas filmām šobrīd iecienītākās ir “Mīluļu slepenā dzīve 2”, “Aladins” un “Karalis Lauva”. Šo filmu skatījums kopumā sastāda 50% no visa apmeklējuma,” stāsta “Apollo Kino” vadītājs Latvijā Edgars Hartmanis.