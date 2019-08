Ugunsgrēkos Latvijā pirmdien cietuši trīs cilvēki

Pirmdien, 26. augustā, ap plkst. 17.30 ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumu Daugavpilī, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju no daudzstāvu dzīvojamās ēkas balkona nāca dūmi. Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas balkona bija degušas sadzīves mantas divu kvadrātmetru platībā.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies divi cilvēki, kuri bija cietuši ugunsgrēkā un tika nodoti NMPD mediķiem. Notikuma vietā ugunsdzēsēji nodzēsa liesmas, atdzesēja gāzes balonu, kam bija radusies noplūde, un iznesa to no telpām drošā attālumā.