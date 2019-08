Armandam Simsonam pārkāpumu dēļ gandrīz atņemtas autovadītāja tiesības

"Sākumā no Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) e-pastā saņēmu draudzīgu brīdinājumu. Kad jau biju sasniedzis 13 punktus, pienāca uzaicinājums obligāti apmeklēt speciālus kursus. Ja noteiktā laikā to neizdari, kā tas gadījās man, jo nebiju rūpīgi pārbaudījis savu e-pastu, uzkrāto punktu skaitu palielina par vēl diviem. Nezināšana neatbrīvo no atbildības, tādēļ godprātīgi devos, kā es to saucu, uz CSDD svētdienas skolu. Kopā ar citiem grēkāžiem tiku mazliet nokaunināts un atkārtoju satiksmes noteikumus. Biju arī poligonā, kur atsvaidzināju braukšanas iemaņas dažādās situācijās. Patiesībā tas bija kolosāls pasākums," pastāstīja šovmenis.