Iedzīvotājus satrauc "pirmspēdējā" Rīgas centra koka liktenis

Pārsteidz paziņojumā par koku izciršanas sabiedrisko apspriešanu izskanējušais apgalvojums, ka liepas zari ar laiku noēnos apakšējo stāvu logus. Liepa aug ziemeļaustrumos no iecerētās jaunbūves un šobrīd no agras priekšpusdienas līdz novakarei pasargā no karstas saules un netīra gaisa esošās Marijas ielas 2 sētas mājas dienvidu logus. Nav saprotams, no kuras debess puses būtu jākrīt gaismai, lai šis koks noēnotu plānotās būves logus iecerētajā ļoti šaurajā iekšpagalmā.