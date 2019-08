Tīms un Hačanovs "US Open" izstājas jau pirmajā kārtā

"Pēc diviem setiem biju ļoti noguris. Esmu tālu no labākās formas - šodien kortā nebiju es," neapmierinātību ar savu sniegumu neslēpa Tīms.

Viņam otrajā kārtā pretim stāsies amerikānis Tenijs Sandgrens (ATP 72.), kurš ar rezultātu 1-6, 6-7 (2:7), 6-4, 7-6 (7:5), 7-5 uzveica Žo Vilfrīdu Tsongu no Francijas (ATP 65.).

Tāpat otrajā kārtā spēles nesen Federera aģentūrai pievienojušais vācietis Aleksandrs Zverevs (ATP 6.), kurš sacensībās izlikts ar sesto numuru. Zverevs ar rezultātu 6-1, 6-3, 3-6, 4-6, 6-2 pārspēja Radu Albotu no Moldovas (ATP 41.).

No labāko trijnieka savu favorīta statusu apliecināja arī spānis Rafaels Nadals (ATP 2.). Turnīra otrais numurs ar rezultātu 6-3, 6-2, 6-2 uzvarēja Džonu Milmenu no Austrālijas (ATP 60.).

Nadalam šī bija jau 15 uzvara "US Open" turnīra pirmajā kārtā, bet karjeras laikā viņš ne reizi nav izstājies no čempionāta neguvis vismaz vienu panākumu.

Federeram un Nadalam otrajā kārtā pievienosies arī francūzis Gaels Monfiss (ATP 13.), kurš ar rezultātu 7-6 (7:2), 6-4, 6-3 bija labāks pār Albertu Ramosu-Vinolu no Spānijas (ATP 51.).

Savukārt dienvidu kaimiņš Ričards Beraņķis no Lietuvas (ATP 68.) ar rezultātu 4-6, 7-6 (7:4), 3-6, 7-6 (7:4), 6-4 pieveica Jirži Veseliju no Čehijas.

Zīmīgi, ka turnīra vecākais dalībnieks Ivo Karlovičs (40 gadi) no Horvātijas (ATP 79.) pie rezultāta 2-6, 3-6, 2-1 izstājās no cīņas pret teju uz pusi jaunāko amerikāni Frencisu Tiafo no ASV (ATP 45.).