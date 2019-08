Kārlis Būmeisters: Pazaudēju ne tikai Valteru, zaudēju arī daļu sevis

"Mēs ar Valču, kad iepazināmies, nevarējām izvēlēties – būsim draugi vai ne. Trīs gadu vecumā vienkārši bijām kopā, līdz ar to mūs mierīgi varēja saukt par brāļiem no dažādām mātēm. Ļoti liels dzīves laiks tika pavadīts kopā. Es uzaugu, mācīdamies no Valčas, paņemdams daļu no viņa un viņš savukārt no manis.