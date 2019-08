"Netīrākais porno vēsturē". Uzņemta pornofilma ar sociālo zemtekstu

Kā apgalvo vietne, visi līdzekļi no katra filmas skatījuma tiks ziedoti bezpeļņas organizācijai “Ocean Polymers”, kas attīra pasaules okeānus no plastmasas piesārņojuma. “Pornhub” ir pat izveidojis atsevišķu vietni, kur ir pieejama nepieciešamā informācija par to, kā cilvēki var palīdzēt cīnīties pret vides piesārņojumu.