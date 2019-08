Redzes asuma samazināšanās ir tieši saistīta ar vispārējās dzīves kvalitātes pasliktināšanos. Cik reizes Jums ir nācies mainīt savus plānus, atteikties no automašīnas vadīšanas, ielūkoties attālumos ceļojumos, izvairīties no pasākumu apmeklēšanas vai lūgt garāmgājējiem palīdzību tikai tāpēc, ka brilles palikušas mājās vai līdzi nav kontaktlēcu konteinera? Kā tas ir - piedzīvot pastāvīgas neērtības? Tikai tie, kuri atrodas mūžīgā atkarībā no brillēm un kontaktlēcām, var saprast, kāda laime ir redzēt visu bez papildu optikas.