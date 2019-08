"Rigai" ar uzvaru un neatlaidīgu sniegumu nepietiek

Latvijas futbola klubs "Riga" ceturtdien aktīvi iesākas UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra "play off" kārtas atbildes spēlē izrādīja sīvu pretestību, tomēr ar to nebija gana, lai debitētu sacensību pamatturnīrā. "Riga" "Skonto" stadionā atbildes spēlē guva minimālu uzvaru ar rezultātu 1:0 (0:0) pret Dānijas spēcīgo komandu "Kobenhavn". Pirmajā mačā piedzīvots zaudējums 1:3, līdz ar to divu spēļu summā rezultāts bija 2:3, tādējādi apstājoties soli no pamatturnīra.