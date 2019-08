Vilciena priekšā nogrūž bērnu un māti. Frankfurtes stacijas slepkavu ievietos psihiatriskajā slimnīcā

40 gadus vecajam vīrietim, kurš kopš 2006. gada dzīvojis Šveicē, tika veikts psihiatriskais novērtējums un secināts, ka viņš cieš cieš no "šizofrēnijas spektra slimības (..), visticamāk, no paranoidālās šizofrēnijas", atklāja prokuratūra.

29. jūlijā vīrietis Frankfurtes centrālajā dzelzceļa stacijā nogrūda uz sliedēm vilciena priekšā astoņgadīgu zēnu un viņa māti, kurai izdevies izglābties, taču zēns no gūtajiem ievainojumiem mira.

Viņš Frankfurtē bija ieradies no Šveices, kur policija viņu meklēja par draudiem kaimiņienei Cīrihē. Viņš draudēja sievietei ar nazi un ieslēdza to dzīvoklī. Viņš ieslēdza dzīvoklī arī savu sievu un trīs bērnus un pēc tam aizbēga no Cīrihes.