Augstskolu absolventi ir sašutuši - līdz ar jauno reformu vairs nedzēsīs studijām ņemtos kredītus

Valsts un pašvaldību iestādēs strādājošie līdz šim varēja cerēt, ka valsts pakāpeniski dzēsīs viņu studiju kredītus, tomēr turpmāk no šādas prakses nolemts atteikties. Daudziem studentiem šāds lēmums ir nācis kā ļoti nepatīkams pārsteigums.

Ventspils mūzikas skolas skolotāja Sanija Pastare, tāpat kā citi augstskolu absolventi, sašutumu par valdības lēmumu paudusi arī sociālajā tīklā "Facebook". Lai iegūtu mūzikas pedagoģes diplomu, viņa bankā aizņēmusies 17 tūkstošus eiro, rēķinoties ar to, ka strādājot profesijā, daļu no kredīta summas dzēsīs valsts.

"Es zināju, ka gribu strādāt savā profesijā, savu darbu ļoti mīlu. Mēs visi zinām, kāds ir pedagogu atalgojums. Man nenāca prātā, ka man visu atmaksās, bet vismaz būs tā iespēja pieteikties. No 2001. gada bija šāds likums un es, tāpat kā citi, neizvēlētos studēt ne pedagoģiju, ne medicīnu, kas ir tajā skaitā, ja nebūtu iespēja iesniegt šādus pieteikumus un kaut kāda veida atbalstu gūt no valsts," norāda skolotāja.

Sanija Pastare uzskata, ka, atsakoties no kredītu dzēšanas, valsts pārkāpj tiesiskās paļāvības principu. Pretējās domās ir Izglītības ministrija, kas uzsver, ka valsts nekad nav solījusi kredītus dzēst.

"Līdz šim studiju kredītus un studējošo kredītus dzēsa katru gadu, valdībai pieņemot atsevišķu lēmumu. Tā nebija ierasta prakse, kas nostiprināta, ka tā jārīkojas. Viens no novērojumiem - gan no studējošiem, gan sabiedrības kopumā - ir tāds, ka šis process līdz galam nebija caurspīdīgs. Tas nozīmē, ka sabiedrībai nebija sniegta pietiekama informācija. Sabiedrībai būtu svarīgi, lai jebkuram būtu iespēja saņemt kredītu atmaksu," pauž IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora pienākumu izpildītājs Dmitrijs Stepanovs.

Tirgu atvērs visām bankām, kā arī atteiksies no prasības pēc galvotāja - to caur finanšu institūciju "Altum" pilnā apmērā uzņemsies valsts. Ieguvēji no izmaiņām būšot studenti, jo samazināsies atteikto kredītu skaits.