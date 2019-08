Sevastova un Ostapenko uzvar pirmās dubultspēles Ņujorkā

Ostapenko/Kičenoka sliktāk servēja par pretiniecēm - viena netverama serve un septiņas dubultkļūdas pret Ukrainas/Krievijas dueta iespēto - trīs netveramas serves pret sešām dubultkļūdām, toties bija labākas, gūstot punktus pēc otrās serves - 14 punkti 29 gadījumos, kamēr pretiniecēm tikai 10 punkti, servējot 36 reizes. Ostapenko pārstāvētais duets vairāk ieguva breikbumbas, izmantojot sešas no 16, kamēr Kozlovai un Potapovai pieci gūti punkti deviņos gadījumos.

Sevastova kopā ar Anastasiju Pavļučenkovu no Krievijas pirmajā kārtā ar 6:2, 6:4 pārspēja Sjinjunu Hanu no Ķīnas un Moniku Adamčaku no Austrālijas.