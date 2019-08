Dmitrijs Nagijevs apsveic dēlu dzimšanas dienā ar sirsnīgu vēstījumu

Моё любимое хобби - делать вид, что понимаю чего ты хочешь в жизни. С днём рождения, сынок. Счастье есть. Я тебя люблю. @kirill_nagiev

